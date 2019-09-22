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Odunpazarı, YKSM sahnelerini açtı

23 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) muhteşem bir etkinlik ile sahnesini açtı.

Odunpazarı, YKSM sahnelerini açtı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) muhteşem bir etkinlik ile sahnesini açtı.


Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Aile Korosu, Vurmalı Sazlar Topluluğu, Halk ve Modern Dans Topluluğu tarafından dans gösterileri sergilenirken, "Samanyolu" ve "Darıldın mı Gülün Bana", "Sevmekten Kim Usanır", "Hey Gidi Karadeniz" gibi şarkılar düet ve solo performans olarak seyirciyle buluştu. Büyük bir ilgi ile takip edilen etkinlik sonunda 10. Yıl Marşı sanatçılar ve seyirciler tarafından coşku ile söylendi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Karadeniz, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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