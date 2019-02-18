Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Zabıtası'ndan Örnek Davranış

Odunpazarı Zabıtası'ndan Örnek Davranış

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, herkese örnek olabilecek bir çalışmaya imza attı.

Odunpazarı Zabıtası'ndan Örnek Davranış, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, herkese örnek olabilecek bir çalışmaya imza attı. Tespit için gittikleri evlerde çeşitli ihtiyaçlar olduğunu gören Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, kendi aralarında para toplayarak ve ilgili müdürlükler ile irtibata geçerek ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Eskişehir Valiliği Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün kendilerinden Cunudiye Mahallesi'nde bulunan iki farklı adreste tespit yapmasını istemesi üzerine bildirilen adrese giden Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, gördükleri manzaradan çok etkilendi. Gittikleri ilk adreste ailenin engelli kızlarının tuvalete ve elbise dolabında da tadilata ihtiyacı olduğunu gören ekipler, diğer adreste ise yaşlı bir kadının banyo ve tuvaletinde tadilat yapılması gerektiğini belirledi. Aralarında para toplayarak Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçen Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, iki ailenin de yardımına koştu. Engelli genç kız için tuvalet yaptıran ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri birlikte genç kızın kırık elbise dolabını tamir etti.

Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinin yardım eli uzattığı diğer adreste ise yaşlı bir kadın yaşıyordu. Ekipler, yaşlı kadının banyosunu ve tuvaletini yeniledi.

Zabıta Müdürlüğü Ekiplerine minnettar olduklarını söyleyen aileler, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerine ve personeline teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

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