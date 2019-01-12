Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Zabıtasından Sokak Hayvanlarına Destek

Odunpazarı Zabıtasından Sokak Hayvanlarına Destek

11 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları örnek bir davranışa imza attı.

Odunpazarı Zabıtasından Sokak Hayvanlarına Destek, System.String[]

Havaların eksilerin altına düşmesi ile sokakta yaşamakta zorlanan ve yiyecek bulamayan köpeklerin yardımına koştu.

Kendi çabaları ile edindikleri gıda ürünlerini sokakta yaşayan dostlarımıza vererek, onların karınlarını doyuran zabıta ekipleri, örnek bir davranışa imza attı.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulmadığını belirten ekipler, sokakta yaşayan dostlarımız için herkesin elinden gelen yardımı yapması gerektiğini söyledi. Bir dilim ekmeğin bile sokakta yaşayan hayvanlarının sağlığı için büyük önem taşıdığını vurgulayan ekipler, herkesin sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlı olması gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:58 Kaynak: Bültenler

Zabıta, Güncel
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