Odunpazarından Filistin'e destek - Son Dakika

ÖLEN HER ÇOCUĞUN SORUMLULUĞU TÜM İNSANLIĞA AİTTİR

Filistin'de yaşananların insanlık için kara bir leke olduğunu söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İsrail'in saldırılarına uluslararası kamuoyunda sessiz kalınmasına tepki göstererek, "İnsanlığımdan, Müslümanlığımdan utanıyorum. Orada insanlar sadece Müslüman olduğu için öldürülüyor" dedi.

Filistinlilerin tüm dünyanın gözünün önünde yok edildiğini söyleyen Başkan Kurt, İsrail'in, Filistin halkına karşı insanlık suçu işlediğine dikkat çekti. Saldırılarda yüzlerce insanın hayatını kaybettiğinin altını çizen Başkan Kurt, Filistin'de ölen her çocuğun sorumluluğunun tüm insanlığın üstünde olduğunu ifade etti.

ONLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Filistinlilere yapılan saldırıyı asla kabul etmeyeceklerini belirten Başkan Kurt, İsrail'in saldırılarını günlerdir devam ettirdiğini belirterek, Filistinlilerin, işgal edilmiş topraklarını geri almak ve bağımsız bir devlet olmak hakkına sahip olduklarını söyledi. Başkan Kurt, "Bütün demokrat dünyanın Filistin'e destek vermesi gereklidir. Biz onların her zaman yanındayız. Bu nedenle de belediye binamızda Türk Bayrağımızın yanına Filistin'in bayrağını astık" dedi.