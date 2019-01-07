Son Dakika Haberleri: Odunpazarının Karla Mücadelesi Tam Gaz Devam Ediyor

Odunpazarının Karla Mücadelesi Tam Gaz Devam Ediyor

2 saat önce

Kar yağışının yoğun olduğu bu günlerde Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ediyor.

Odunpazarının Karla Mücadelesi Tam Gaz Devam Ediyor, System.String[]
Kar yağışının yoğun olduğu bu günlerde Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ediyor.

Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yaptı. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.

Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

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