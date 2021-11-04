Odunpazarıspor Cumhuriyet Koşusu'na damgasını vurdu - Son Dakika

6 kategoride yapılan Cumhuriyet Koşusu'na Odunpazarıspor, 5 kategoride takım halinde katıldı.

ODUNPAZARISPOR MADALYALARI TOPLADI

Çok sayıda yarışmacının katıldığı Cumhuriyet Koşusu'na Odunpazarıspor'un 2010-2011 doğumlu kız ve erkek, 2008-2009 doğumlu kız ve erkek, 2004-2005 doğumlu erkek takımları birincilik kupasını kaldırdı. Tüm kategorilerde ilk 3 bazında dağıtılan 21 madalyanın 16'sını da Odunpazarıspor sporcuları kazandı. Odunpazarıspor'un 2008-2009 doğumlu kız takımı birincilik kupası ile beraber 1'incilik, 2'incilik, 3'üncülük ve 4'üncülük madalyasını kazandı. 2010-2011 doğumlu kız takımı da birincilik kupası ile beraber 2'ncilik,3'üncü

lük ve 4.'üncülük madalyası aldı. 2010-2011 doğumlu erkek takımı birincilik kupası ile beraber 2'ncilik ve 3'üncülük madalyasını; 2008-2009 doğumlu erkek takımı birincilik kupası ile beraber ferdi alanda 1'incilik ve 2'ncilik madalyasını; 2004-2005 doğumlu erkek takımı da birincilik kupası ile beraber 1'incilik ve 3'üncülük madalyasını kazandı. Odunpazarıspor'un yetiştirdiği ve ENKA Spor Klübü'ne transfer olan Odunpazarıspor'un eski sporcusu 2004'lü kızlarda ferdi olarak birincilik madalyasını kazandı.

KUPAYI EVREN OLCAY VERDİ

Birincilik kazanan 2010-2011 doğumlu takım kupasını Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü

Başkanı ve aynı zamanda Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Evren Olcay'dan aldı.

Türkiye şampiyonasında dereceye giren Odunpazarıspor'un başarılı sporcuları 10 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak olan 10 Kasım Atatürk Koşusu'nda da Eskişehir'i temsil edecek.