Son Dakika Haberleri: Odyssey Celeste Sıms Hem Sayı Hem Asist Lideri Oldu

Odyssey Celeste Sıms Hem Sayı Hem Asist Lideri Oldu

15 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol formasını giyen Odyssey Celeste Sıms takımın hem sayı hem asist lideri oldu.

Odyssey Celeste Sıms Hem Sayı Hem Asist Lideri Oldu, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol formasını giyen Odyssey Celeste Sıms takımın hem sayı hem asist lideri oldu.

26 puanla ligde 10. sırada bulunan Bellona Kayseri Basketbol'un sene başında transfer ettiği 26 yaşındaki Amerikalı Odyssey Celeste Sıms takıma en büyük katkıyı sağlayan isim oldu. Transfer olduktan sonra oynadığı 8 karşılaşmada Odyssey Celeste Sıms rakip potaya 192 sayı bıraktı. Sıms, Bellona Kayseri Basket'in deplasmanda oynadığı ve Galatasaray'a 75-69 kaybettiği karşılaşmada 26 sayı atma başarısını gösterdi.

Odyssey Celeste Sıms rakip potaya bıraktığı sayılar kadar yaptığı asistlerle de dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu 8 maçta 48 asist yaparak takımın asist lideri oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor
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