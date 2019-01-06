Son Dakika Haberleri: Odyssey Sıms'ın Çabası Yetmedi

Odyssey Sıms'ın Çabası Yetmedi

39 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un hafta içi kadrosuna kattığı Amerikalı oyun kurucu Odyssey Sıms ilk maçına dün çıktı.

Odyssey Sıms'ın Çabası Yetmedi, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un hafta içi kadrosuna kattığı Amerikalı oyun kurucu Odyssey Sıms ilk maçına dün çıktı. Sıms ilk maçında kendini hayran bırakırken attığı 24 sayı ile takımına galibiyeti getiremedi.

Dün Kadir Has Kongre ve Spor salonunda oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor 67-65 mağlup olan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol 2019 yılına mağlubiyetle başladı. Baştan sona büyük mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada 2 sayı ile kaybeden Bellona Kayseri Basketbol takımında Amerikalı oyuncusu Odyssey Sıms'ın çabası galibiyet için yetmedi. 34 dakikada 27 saniye süre alan Amerikalı oyuncu 24 sayı atarak Sarı-Kırmızılı takımın en skorer ismi oldu. Odyssey Sıms'ı 12 sayı ile Ifunanya Ibekwe ve 11 sayı ile Luca Ivankovic takip etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:26 Kaynak: İHA

Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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