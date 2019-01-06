Odyssey Sıms'ın Çabası Yetmedi
39 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un hafta içi kadrosuna kattığı Amerikalı oyun kurucu Odyssey Sıms ilk maçına dün çıktı.
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri
Basketbol'un hafta içi kadrosuna kattığı Amerikalı oyun kurucu Odyssey Sıms ilk maçına dün çıktı. Sıms ilk maçında kendini hayran bırakırken attığı 24 sayı ile takımına galibiyeti getiremedi.
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67-65 mağlup olan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol 2019 yılına mağlubiyetle başladı. Baştan sona büyük mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada 2 sayı ile kaybeden Bellona Kayseri Basketbol takımında Amerikalı oyuncusu Odyssey Sıms'ın çabası galibiyet için yetmedi. 34 dakikada 27 saniye süre alan Amerikalı oyuncu 24 sayı atarak Sarı-Kırmızılı takımın en skorer ismi oldu. Odyssey Sıms'ı 12 sayı ile Ifunanya Ibekwe ve 11 sayı ile Luca Ivankovic takip etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:26 Kaynak: İHA
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