Son Dakika Haberleri: OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1,9'a geriledi
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OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1,9'a geriledi

40 dakika önce

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,9'a düştü.

OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1,9'a geriledi, System.String[]

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,9'a düştü.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:11 
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