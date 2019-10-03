OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1,9'a geriledi
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,9'a düştü.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,9'a düştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:11
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