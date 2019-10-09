Son Dakika Haberleri: Oecd bölgesi'nde işsizlik oranı en düşük düzeyde
Son Dakika Ekonomi Oecd bölgesi'nde işsizlik oranı en düşük düzeyde

Oecd bölgesi'nde işsizlik oranı en düşük düzeyde

1 saat önce

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı, verinin yayınlanmaya başladığı Nisan 1998'den bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Oecd bölgesi'nde işsizlik oranı en düşük düzeyde, System.String[]

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı, verinin yayınlanmaya başladığı Nisan 1998'den bu yana en düşük düzeyine geriledi.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD genelinde Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e geriledi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 36 ülkenin üye olduğu OECD'nin işsizlik raporuna göre, işsiz sayısı da bir önceki aydaki 33.25 milyon kişiden 32.91 milyon kişiye geriledi.
OECD'de kadın şsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşüşle yüzde 5.2 düzeyine gerilerken, erkek işsizlik oranı yüzde 5.1 düzeyinde sabit kaldı.


Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak hükümeti, ülkede tansiyonu düşürmeyi amaçladığı 'ikinci paket'i duyurdu
Atatürk havalimanı'nda "millet bahçesi" için ilk adım yarın atılıyor Galatasaray Kulübü'nün net borcu belli oldu! Johnson & Johnson, "İlaçlar memelerimi büyüttü" diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oecd bölgesi'nde işsizlik oranı en düşük düzeyde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]