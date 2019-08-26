Son Dakika Haberleri: OECD bölgesinde büyüme daraldı
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OECD bölgesinde büyüme daraldı

1 saat önce

OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen reel GSYH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 oldu.

OECD bölgesinde büyüme daraldı, System.String[]

OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen reel GSYH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 oldu.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:20 
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