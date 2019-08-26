OECD bölgesinde büyüme daraldı
1 saat önce
OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen reel GSYH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 oldu.
OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen reel GSYH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:20
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