OECD büyüme beklentilerini düşürdü - Son Dakika
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OECD büyüme beklentilerini düşürdü

08.06.2022 16:12
OECD büyüme beklentilerini düşürdü

OECD içinde bulunduğumuz yıl ile gelecek seneye ilişkin büyüme hedeflerini aşağı doğru revize etti.

OECD içinde bulunduğumuz yıl ile gelecek seneye ilişkin büyüme hedeflerini aşağı doğru revize etti. Örgüt, Ukrayna savaşının bir sonucu olarak enflasyonda da iyileşme beklemiyor.Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)Ukrayna savaşı nedeniyle dünya ekonomisinin büyüme tahminini önemli ölçüde aşağı doğru revize etti.

Örgütün Paris'te yaptığı açıklamada bu yıl için yüzde 4,5 olarak tespit edilen büyüme tahmininin yüzde 3'e çekildiği bildirildi.

Önümüzdeki yıl için de büyüme tahminleri aşağı yönlü olarak revize edildi.

Buna göre 2023 yılı için tahmin edilen yüzde 3,2'lik büyüme, yüzde 2,8 olarak belirlendi.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, enflasyon konusunda olumlu bir beklenti içinde olunmadığını belirterek, Ukrayna savaşının bir sonucu olarak enflasyondaki yüksek seyrin uzun süreli olmasının tahmin edildiğini kaydetti. OECD, Almanya için ise 2022'de yüzde 1,9; 2023'te yüzde 1,7'lik bir ekonomik büyüme öngörüyor.

Ukrayna savaşının etkisi

Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan petrol ambargosu ekonomik iyileşmenin önünü kesiyor. Enflasyonun artması satın alma gücünü zayıflattığı için özel tüketimdeki canlanma baskı altına giriyor. Artan belirsizlik, enerji fiyatlarındaki keskin artış ve hammadde darboğazları birçok sektörü, özel yatırımları ve ihracatı olumsuz etkiliyor.

OECD, artan enerji ve gıda fiyatlarının olumsuz etkisini kırabilmek için ihtiyaç sahibi hanelere ve şirketlere yönelik destek programlarının hedefe dönük olarak uygulanması önerisinde bulundu.

dpa/ TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Ukrayna, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OECD büyüme beklentilerini düşürdü - Son Dakika

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