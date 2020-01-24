OECD'de en yüksek istihdam oranı İzlanda'da, en düşük Türkiye'de - Son Dakika
Son Dakika Dünya OECD'de en yüksek istihdam oranı İzlanda'da, en düşük Türkiye'de - Son Dakika Dünya

OECD'de en yüksek istihdam oranı İzlanda'da, en düşük Türkiye'de

6 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2019 yılı üçüncü çeyrek rakamları dikkate alınarak hazırlanan bir rapor, en yüksek istihdam oranının İzlanda’da, en düşük istihdam oranının Türkiye’de olduğunu gösterdi.

OECD'de en yüksek istihdam oranı İzlanda'da, en düşük Türkiye'de, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2019 yılı üçüncü çeyrek rakamları dikkate alınarak hazırlanan bir rapor, en yüksek istihdam oranının İzlanda'da, en düşük istihdam oranının Türkiye'de olduğunu gösterdi.



OECD'ye göre, 15-64 yaş grubu çalışan nüfus içinde İzlanda'da istihdam yüzde 82,7 oranında iken bu ülkeyi yüzde 80,5 ile İsviçre, yüzde 78,2 oranı ile Hollanda ve yüzde 77,9 oranı ile Japonya izledi.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, İzlanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:56 
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