Son Dakika › Dünya › OECD'de en yüksek istihdam oranı İzlanda'da, en düşük Türkiye'de - Son Dakika Dünya
OECD'de en yüksek istihdam oranı İzlanda'da, en düşük Türkiye'de
6 saat önce
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2019 yılı üçüncü çeyrek rakamları dikkate alınarak hazırlanan bir rapor, en yüksek istihdam oranının İzlanda’da, en düşük istihdam oranının Türkiye’de olduğunu gösterdi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2019 yılı üçüncü çeyrek rakamları dikkate alınarak hazırlanan bir rapor, en yüksek istihdam oranının İzlanda'da, en düşük istihdam oranının Türkiye'de olduğunu gösterdi.
OECD'ye göre, 15-64 yaş grubu çalışan nüfus içinde İzlanda'da istihdam yüzde 82,7 oranında iken bu ülkeyi yüzde 80,5 ile İsviçre, yüzde 78,2 oranı ile Hollanda ve yüzde 77,9 oranı ile Japonya izledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:56
Son Dakika Fransa 'Türkiye'ye ilgi duyduğu için' vatandaşlık vermeyi reddetti Doğduğun Ev Kaderindir, dünyada en çok konuşulan dizi oldu 2 dönem milletvekilliği yaptı, "Her şey daha güzel olacak" diyerek istifa etti Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı