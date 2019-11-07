Son Dakika Haberleri: OECD'de milli gelirden sağlığa en az pay ayıran ülke Türkiye
Son Dakika Dünya OECD'de milli gelirden sağlığa en az pay ayıran ülke Türkiye

OECD'de milli gelirden sağlığa en az pay ayıran ülke Türkiye

7 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde mili gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.

OECD'de milli gelirden sağlığa en az pay ayıran ülke Türkiye, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde mili gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.


OECD raporuna göre, Türkiye'de Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla'nın (GSYİMH) yüzde 4,2'si sağlık hizmetlerine harcanıyor. Bu klasmanda, Meksika ve Letonya yüzde 6.2 ile Türkiye'yi izliyor.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:43 
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