OECD'de milli gelirden sağlığa en az pay ayıran ülke Türkiye
7 saat önce
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde mili gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde mili gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.
OECD raporuna göre, Türkiye'de Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla'nın (GSYİMH) yüzde 4,2'si sağlık hizmetlerine harcanıyor. Bu klasmanda, Meksika ve Letonya yüzde 6.2 ile Türkiye'yi izliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:43
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