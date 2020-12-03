OECD'de yıllık enflasyon Ekim'de yüzde 1.2'ye düştü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde yıllık enflasyon, Ekim ayında, Eylül'deki yüzde 1.3'ten, yüzde 1.2 düzeyine geriledi.

OECD'den yapılan açıklamaya göre, enerji fiyatları Eylül'de eksi yüzde 7.7 ile, Eylül'deki yüzde 6.5'ten daha hızlı düştü. Buna karşılık, gıda fiyatlarındaki artış, yüzde 3.6 ile Eylül ayındaki düzeyinde sabit kaldı.