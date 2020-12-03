Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde yıllık enflasyon, Ekim ayında, Eylül'deki yüzde 1.3'ten, yüzde 1.2 düzeyine geriledi.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, enerji fiyatları Eylül'de eksi yüzde 7.7 ile, Eylül'deki yüzde 6.5'ten daha hızlı düştü. Buna karşılık, gıda fiyatlarındaki artış, yüzde 3.6 ile Eylül ayındaki düzeyinde sabit kaldı.OECD verilerine göre, OECD bölgesinde gıda ve enerji dışındaki yıllık enflasyon, Eylül ayındaki yüzde 1.7'ye kıyasla Eylül'de yüzde 1.6'ya geriledi.Euro bölgesinin, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP), Eylül ayındaki eksi yüzde 0.3 düzeyinden, hafif artışla Ekim'de eksi yüzde 0.2 düzeyine yükseldi. OECD üyesi ülkeleri Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kore Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, İzlanda, Kanada, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Şili, Yeni Zelanda, Yunanistan oluşturuyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › OECD'de yıllık enflasyon Ekim'de yüzde 1.2'ye düştü - Son Dakika Ekonomi