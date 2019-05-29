Son Dakika Haberleri: OECD'de yüksek vasıflı göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülke Avustralya; Türkiye listenin sonunda
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OECD'de yüksek vasıflı göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülke Avustralya; Türkiye listenin sonunda

1 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yaptığı bir araştırma üye ülkeler içinde yüksek vasıflı göçmenlerin yaşamak ve çalışmak için en fazla tercih ettiği ülkenin Avustralya olduğunu ortaya koyarken, Türkiye bu liste içinde son sırada yer aldı.

OECD'de yüksek vasıflı göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülke Avustralya; Türkiye listenin sonunda, System.String[]
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayınladığı bir rapor, üye ülkeler içinde yüksek vasıflı göçmenlerin yaşamak ve çalışmak için en fazla tercih ettiği ülkenin Avustralya olduğunu ortaya koyarken, Türkiye bu liste içinde son sırada yer aldı.

OECD, fırsatlar, gelir ve vergi, gelecek, aile ortamı, hüner ve beceri, yaşam kalitesi gibi kriterlere bakarak yüksek vasıflı göçmenlerin tercih ettiği ülkelerin sıralamasını yaptı. Buna göre Avustralya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda ve Kanada izledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:38 
Türkiye, Avustralya, Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Dünya
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