OECD Genel Sekreteri Angel Gurria: İkinci dalga ekonomik küçülmeyi yüzde 7,5'lere taşıyabilir
Dünya, Covid-19 salgınıyla tetiklenen son yılların en ağır ekonomik kriziyle karşıya. Birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlerini kaldırmaya başladı ancak ekonomik iyileşme yakın zamanda ivme kazanmayabilir.
Dünya, Covid-19 salgınıyla tetiklenen son yılların en ağır ekonomik kriziyle karşıya. Birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlerini kaldırmaya başladı ancak ekonomik iyileşme yakın zamanda ivme kazanmayabilir.View on euronews
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12.06.2020 05:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OECD Genel Sekreteri Angel Gurria: İkinci dalga ekonomik küçülmeyi yüzde 7,5'lere taşıyabilir - Son Dakika