OECD Genel Sekreteri Angel Gurria: İkinci dalga ekonomik küçülmeyi yüzde 7,5'lere taşıyabilir

Dünya, Covid-19 salgınıyla tetiklenen son yılların en ağır ekonomik kriziyle karşıya. Birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlerini kaldırmaya başladı ancak ekonomik iyileşme yakın zamanda ivme kazanmayabilir.

Dünya, Covid-19 salgınıyla tetiklenen son yılların en ağır ekonomik kriziyle karşıya. Birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlerini kaldırmaya başladı ancak ekonomik iyileşme yakın zamanda ivme kazanmayabilir.View on euronews

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