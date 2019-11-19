Son Dakika Haberleri: OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi
Son Dakika Ekonomi OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi - Son Dakika Ekonomi

OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi

6 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.4'ten, yüzde 0.3 düzeyine geriledi.

OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.4'ten, yüzde 0.3 düzeyine geriledi.

OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD üyeleri arasındaki dünyanın en büyük yedi ekonomisinden Japonya'da aynı dönemde GSYH büyüme hızı, yüzde 0.4 düzeyinden, yüzde 0.1 düzeyine daralarak, belirgin bir şekilde geriledi.

Aynı dönemde, en büyük ekonomilerden GSYH büyüme hızları ABD'de yüzde 0.5, Fransa'da yüzde 0.3 ve İtalya'da yüzde 0.1 ile, bir önceki çeyrek ile aynı düzeyde kaldı.

Buna karşılık, bir önceki çeyrekte Birleşik Krallık ve Fransa'da yüzde 0.2 düşen GSYH büyüme hızı, üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.1 pozitif büyüme düzeyine yükseldi.

GSYH büyümesi euro bölgesinde de yüzde 0.2 ile bir önceki dönem düzeyinde kalırken, Avrupa Birliği genelinde, bir önceki dönemdeki yüzde 0.2 düzeyinden yüzde 0.3'e yükseldi.

OECD genelinde, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllık büyüme de yüzde 1.6 ile değişmedi. En büyük yedi ülke arasında ABD yüzde 2.0 ile en yüksek yıllık büyüme hızını yakalarken, İtalya'nın yüzde 0.3 düzeyindeki GSYH büyümesi de en düşük yıllık büyüme olarak belirlendi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'nin 150 çiftçiye yolladığı paraya, elektrik dağıtım şirketi icra yoluyla el koydu
Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözlerine Yunanistan Başbakanı'ndan yanıt: Mültecileri bu şekilde kullanamayacaklarını söyledim AB, Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euro kesintiye gitti Fenerbahçe borsada kazandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]