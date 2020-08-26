OECD GSYH'de 2. çeyrekte yüzde 9.8 ile "benzersiz" düşüş

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.8 ile "benzersiz bir şekilde" düştü.

OECD'den yapılan açıklamada, "Küresel finansal krizin zirvede olduğu 2009'un ilk çeyreğindeki yüzde 2.3 düşüşten de belirgin bir şekilde yüksek olan düşüş, OECD bölgesi için bugüne kadar belirlenen en büyük düşüş oldu" denildi.