OECD: Kovid-19 krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı - Son Dakika

OECD: Kovid-19 krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı

27.11.2020 18:45
OECD: Kovid-19 krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitimden sağlığa hayatın her alanında dijital teknolojilere olan bağımlılığın ortaya çıkmasına sebep olduğunu duyurdu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitimden sağlığa hayatın her alanında dijital teknolojilere olan bağımlılığın ortaya çıkmasına sebep olduğunu duyurdu.

OECD, "Dijital Ekonomi Görünümü" raporunu yayımladı.

Geliştirilen internet bağlantısının ve yeteneklerinin, birçok ülkenin Kovid-19'nın neden olduğu sağlık ve ekonomik kriziyle mücadele etmesine yardımcı olduğu belirtilen raporda, salgının "dijital dönüşüm" için çıtayı yükselttiği vurgulandı.

Raporda, Kovid-19 salgınının, eğitimden sağlığa hayatın her alanında dijital teknolojilere olan bağımlılığı daha fazla ortaya koyduğunun altı çizilerek, bunun sonucunda yüksek kaliteli ağlara olan ihtiyacın artmakta olduğu vurgulandı.

OECD raporunda, "Bu nedenle, dijital dönüşümde kimseyi geride bırakmadan yönetmek ve koordine etmek için eskisinden daha bütüncül ve daha stratejik kavramlar gerekli." denildi.

Rapora göre, Kovid-19 salgınında internet kullanımı ve erişilebilirliği hızla arttı. Salgının başlangıcından bu yana, insanlar çevrimiçi yaşamaya ve çalışmaya alıştıkça internet trafiği yüzde 60 artış gösterdi.

Hızlı ve güvenilir internet erişiminde ülkeler arasındaki farklılığa vurgu yapılan raporda, "Örneğin, OECD ülkelerinde sabit geniş bant aboneliklerinde fiberin payı Güney Kore'de yüzde 82'ye çıkarken, Avusturya, Belçika, Almanya, Yunanistan, İsrail ve İngiltere'de, genellikle kırsal bölgelerde, yüzde 5'in altına kadar düşebilmektedir." ifadesine yer verildi.

Raporda, hükümetlerin özel yatırımı, rekabeti ve altyapı yatırımları paylaşımını teşvik ederek ile geniş bant elektronik haberleşme ihalelerinde kırsal alanlar için minimum kapsama seviyeleri belirleyerek geniş bandı güçlendirebilecekleri belirtildi.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OECD: Kovid-19 krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı - Son Dakika


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