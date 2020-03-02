OECD küresel büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OECD küresel büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika Ekonomi

OECD küresel büyüme tahminini düşürdü

7 saat önce

OECD, koronavirüs endişesiyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,5 puan düşürdüğünü duyurdu.

OECD küresel büyüme tahminini düşürdü, System.String[]

OECD, koronavirüs endişesiyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,5 puan düşürdüğünü duyurdu.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ' Koronavirüs: Dünya Ekonomisi Risk Altında' başlıklı Ekonomik Görünüm ara değerlendirme raporunu yayımladı. OECD koronavirüs endişesiyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,4'e çektiğini açıkladı. Raporda, Türkiye'nin de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 0,3 puan düşürülerek yüzde 2,7'e çekilirken, 2021 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3'e yükseltildi. - İSTANBUL

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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