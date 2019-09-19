Oecd küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme rakamlarını aşağı yönlü revize ederek, küresel ekonominin 2019 yılında yüzde 2.9, 2020 yılında da yüzde 3.0 büyüyeceğini öngördü.

OECD'nin geçici raporunda yer alan verilere göre, 2019 ve 2020 yıllarına yönelik küresel ekonomik büyüme beklentileri sırasıyla 0.3 ve 0.4 yüzde puan indirilirken, söz konusu beklenti düzeylerinin 11 yıl önceki küresel ekonomik krizden bu yana görülmediği belirtildi.

OECD'den yapılan açıklamada Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması durumunda Birleşik Krallık'ta durgunluk görülebileceği ve Avrupa Birliği genişlemesinde "ciddi" zararlar oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Euro Bölgesi 2019 ve 2020 yıllarına yönelik ekonomik büyüme beklentileri Mayıs ayındaki düzeyinden sırasıyla 0.1 ve 0.4 puan düşüşle yüzde 1.1 ve yüzde 1.0'e çekildi. Bunun yanında ABD ekonomik büyüme beklentisi de aynı dönemler için 0.4 ve 0.3 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 2.4 ve yüzde 2.0 düzeylerini indirildi.

Söz konusu revizyona yönelik OECD Baş Ekonomisti Laurence Boone, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devam eden ticari gerilimlerin oluşturduğu belirsizlik, uzun süredir devam ediyor ve dünya genelinde aktivitenin azalmasına sebep olarak ekonomik geleceği tehlikeye atıyor. Hükümetlerin, bugün izlenen düşük faiz oranlarından faydalanması gerekiyor."