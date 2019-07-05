OECD, kuyum sektörü için Türkiye'ye geliyor!
1 saat önce
JTR Başkanı Mustafa Kamar, önümüzdeki hafta Salı günü OECD'nin Türkiye'deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07
JTR Başkanı Mustafa Kamar
, önümüzdeki hafta Salı günü OECD'nin Türkiye
'deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceğini ifade etti.
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