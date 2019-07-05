Son Dakika Haberleri: OECD, kuyum sektörü için Türkiye'ye geliyor!
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OECD, kuyum sektörü için Türkiye'ye geliyor!

1 saat önce

JTR Başkanı Mustafa Kamar, önümüzdeki hafta Salı günü OECD'nin Türkiye'deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceğini ifade etti.

OECD, kuyum sektörü için Türkiye'ye geliyor!, System.String[]
JTR Başkanı Mustafa Kamar, önümüzdeki hafta Salı günü OECD'nin Türkiye'deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07 
Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Mustafa Kamar, Türkiye, Ekonomi
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