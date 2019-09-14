Son Dakika Haberleri: OECD raporu: En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı hangi ülkede? Türkiye ne seviyede?
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OECD raporu: En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı hangi ülkede? Türkiye ne seviyede?

1 saat önce

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayınladığı maaş verileri öğretmenleri şaşırttı. Kurumun son raporuna göre Türkiye'de ilköğretimde en düşük seviyedeki bir öğretmen yıllık 25 bin 955 dolar alıyor.

OECD raporu: En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı hangi ülkede? Türkiye ne seviyede?, System.String[]

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayınladığı maaş verileri öğretmenleri şaşırttı. Kurumun son raporuna göre, Türkiye'de ilköğretimde en düşük seviyedeki bir öğretmen yıllık 25 bin 955 dolar alıyor. Ancak bu miktar TUİK'in açıkladığı son verilerle örtüşmüyor. Zira İstatistik Kurumu Temmuz ayındaki son zamlarla birlikte net maaşların kademelere göre 3 bin 699 ile 4 bin 464 TL arasında olacağını açıklamıştı. Bu da Türkiye'de bir öğretmenin yılda ortalama brüt 10 bin dolar kazandığı anlamına geliyor. OECD ise Türkiye'de öğretmenlerin kazancını ortalamanın (33 bin dolar) biraz altında gösteriyor.


Diğer yandan rapor, kazançlarının düşük olduğundan yakınan Fransız ilköğretim, lise ve üniversite profesörlerinin maaşlarının aksine yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre Paris'te çalışan bir profesör ayda ortalama 4 bin 295 dolar kazanırken, OECD ortalamasında bu maaş 3 bin 856 dolar seviyesinde. Bir lise öğretmeninin cebine ise ayda 3 bin 821 dolar girerken OECD ülkeleri ortalamasında bu miktar 3 bin 582 dolarda kalıyor. İlkokul öğretmenlerinde ise Fransız öğretmenler 3 bin 319 dolar ile OECD ortalamasının (3411 dolar) biraz altında kazanıyor.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:45 
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