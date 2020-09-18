OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye - Son Dakika

OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra koronavirüs salgınından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı video paylaştı. Albayrak OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra salgından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz."

OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye - Son Dakika Ekonomi

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