Son Dakika Haberleri: OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor
Son Dakika Dünya OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor - Son Dakika Dünya

OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor

6 saat önce

OECD'ye göre, Türkiye’de kamu harcamalarından emekli maaşlarına ve yardımlara yapılan ödeme, milli gelirin yaklaşık yüzde 7’sini kapsıyor.

OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, Türkiye'de kamu harcamalarından emekli maaşlarına ve yardımlara yapılan ödeme, milli gelirin yaklaşık yüzde 7'sini kapsıyor.


OECD üye ülkelerde emeklilik görünüm raporunu bugün yayınladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:56 
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