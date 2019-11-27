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OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor
6 saat önce
OECD'ye göre, Türkiye’de kamu harcamalarından emekli maaşlarına ve yardımlara yapılan ödeme, milli gelirin yaklaşık yüzde 7’sini kapsıyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, Türkiye'de kamu harcamalarından emekli maaşlarına ve yardımlara yapılan ödeme, milli gelirin yaklaşık yüzde 7'sini kapsıyor.
OECD üye ülkelerde emeklilik görünüm raporunu bugün yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:56
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