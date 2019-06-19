OECD: Türkiye'de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7'si kadın

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AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

Platini, Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 için de sorgulandı!