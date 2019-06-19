Son Dakika Haberleri: OECD: Türkiye'de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7'si kadın
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OECD: Türkiye'de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7'si kadın

1 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir araştırma, Türkiye’de öğretmen ve okul müdürlerinin üye ülkelerdeki öğretmenlere oranla daha genç olduğunu ortaya koyarken, okul müdürü kadınların oranının ise oldukça düşük olduğunu gösterdi.

OECD: Türkiye'de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7'si kadın, System.String[]
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir araştırma, Türkiye'de öğretmen ve okul müdürlerinin üye ülkelerdeki öğretmenlere oranla daha genç olduğunu ortaya koydu. Rapor okul müdürü kadınların oranının ise oldukça düşük olduğunu gösterdi.

OECD'ye göre, Türkiye'de öğretmenler okullarda göreve başlamadan önce resmi ve gayri resmi daha az eğitim alıyorlar. Rehber öğretmen oranı da, diğer üye ülkelere oranla daha az.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:08 
Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Dünya
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