OECD, Türkiye ekonomisi için beklentileri iyileştirdi
18 dakika önce
OECD, global ekonomik görünümün kararmaya devam ettiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yavaşlamayı sürdürdüğünü bidirdi.
OECD, global ekonomik görünümün kararmaya devam ettiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yavaşlamayı sürdürdüğünü bidirdi. Ancak OECD, Türkiye ekonomisi için 2019 beklentilerini iyileştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:55
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