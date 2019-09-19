Son Dakika Haberleri: OECD, Türkiye ekonomisi için beklentileri iyileştirdi
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OECD, Türkiye ekonomisi için beklentileri iyileştirdi

18 dakika önce

OECD, global ekonomik görünümün kararmaya devam ettiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yavaşlamayı sürdürdüğünü bidirdi.

OECD, Türkiye ekonomisi için beklentileri iyileştirdi, System.String[]

OECD, global ekonomik görünümün kararmaya devam ettiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yavaşlamayı sürdürdüğünü bidirdi. Ancak OECD, Türkiye ekonomisi için 2019 beklentilerini iyileştirdi.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:55 
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