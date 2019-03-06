OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 küçülecek
28 dakika önce
OECD, 2019 yılı için yüzde 0,4 olan daralma beklentisini yüzde 1,8'e revize etti.
OECD
, 2019 yılı için yüzde 0,4 olan daralma beklentisini yüzde 1,8'e revize etti. 2020 için yüzde 2,9 olan büyüme tahminini ise yüzde 3,2'ye yükseltti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:10
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