Son Dakika Haberleri: OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 küçülecek

OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 küçülecek

28 dakika önce

OECD, 2019 yılı için yüzde 0,4 olan daralma beklentisini yüzde 1,8'e revize etti.

OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 küçülecek, System.String[]
OECD, 2019 yılı için yüzde 0,4 olan daralma beklentisini yüzde 1,8'e revize etti. 2020 için yüzde 2,9 olan büyüme tahminini ise yüzde 3,2'ye yükseltti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:10 

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:38:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 küçülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]