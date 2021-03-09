OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 5,9'a yükseltti - Son Dakika

OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 5,9'a yükseltti

09.03.2021 13:11
OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 5,9'a yükseltti, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle önemli ölçüde iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, aralıkta yüzde 4,2 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6'ya, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle önemli ölçüde iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, aralıkta yüzde 4,2 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6'ya, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,9'dan yüzde 5,9'a revize etti.

OECD'nin "Mart Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, Kovid-19'a karşı aşıların kademeli uygulanmasının ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde ilave mali desteklerin küresel ekonomik görünümde önemli ölçüdeki iyileşmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

OECD raporunda, "Küresel ekonomik görünüm, etkili Kovid-19 aşıların kademeli olarak uygulanması, bazı ülkelerde ek mali destek açıklanması ve ekonomilerin salgının yayılmaması için uygulanan kısıtlamalarla daha iyi başa çıktığına dair işaretlerin yardımıyla son aylarda önemli ölçüde iyileşti." ifadesine yer verildi.

Beklentiler

Raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının bazı ülke ve sektörlerde kısa vadede büyümeyi geciktirdiğine vurgu yapıldı.

Ekonomiye yönelik büyük risklerin devam ettiğine yer verilen raporda, ülkelerde aşılamanın daha hızlı ilerlemesinin kısıtlamaların daha çabuk kaldırılmasını, güven ve harcamaların artırılmasını sağlayacağına işaret edildi.

Raporda, "Aşılamada yavaş ilerleme ve mevcut aşıların etkisiz kaldığı yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkması daha zayıf bir ekonomik toparlanma, daha büyük istihdam kayıpları ve daha fazla şirket iflasıyla ile sonuçlanır." uyarısı yapıldı.

Ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesi için aşılamada hıza ihtiyaç olduğunu kaydedilen raporda, fırsatları ortaya çıkarmak, ekonomik dinamizmi geliştirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için tüm ülkelerde geniş kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç olduğuna da vurgu yapıldı.

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, aralıkta 2021 için yüzde 4,2 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6'ya yükseltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 3,7'den 4'e çıkarıldı.

Daha önce 2021 için yüzde 3,2 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,5'e, 2022'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini de yüzde 3,5'ten 4'e revize edildi.

Avro Bölgesi için 2021'de öngörülen yüzde 3,6'lık büyüme tahmini yüzde 3,9'a, gelecek yıl için de yüzde 3,3'ten 3,8'e yükseltildi.

İngiltere ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,2'den 5,1'e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,1'den yüzde 4,7'ye çıkarıldı.

- Çin, büyüme tahminine aşağı yönlü revize

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 8 olarak açıklanan büyüme tahmininin 0,2 puan aşağı çekilmesi dikkati çekti. Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 7,8, 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceği öngörülüyor.

Nisanda başlayan mali yıl için büyüme tahmini Hindistan için yüzde 7,9'dan 12,6'ya revize edildi. Meksika için bu yıla yönelik büyüme tahmini 3,6'dan 4,5'e ve Arjantin için 3,7'den yüzde 4,6'ye çıkarıldı.

OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik aralıkta bu yıl için yüzde 2,9 olan büyüme tahmini de 5,9'a yükseltildi.

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,2'den yüzde 3'e çekildi.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 5,9'a yükseltti - Son Dakika


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