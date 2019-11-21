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OECD, Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti
6 saat önce
OECD, Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.
OECD'nin "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:19
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