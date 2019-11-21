Son Dakika Haberleri: OECD, Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti
Son Dakika Dünya OECD, Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti - Son Dakika Dünya

OECD, Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti

6 saat önce

OECD, Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti

OECD, Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.


OECD'nin "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:19 
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