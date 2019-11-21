Son Dakika Haberleri: OECD Türkiye öngörüsünü "yüzde 0.3 büyüme"ye revize etti
Son Dakika Ekonomi OECD Türkiye öngörüsünü 'yüzde 0.3 büyüme'ye revize etti - Son Dakika Ekonomi

OECD Türkiye öngörüsünü "yüzde 0.3 büyüme"ye revize etti

6 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme öngörüsünü "yüzde 0.3 daralma"dan, "yüzde 0.3 büyüme"ye revize etti.

OECD Türkiye öngörüsünü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme öngörüsünü "yüzde 0.3 daralma"dan, "yüzde 0.3 büyüme"ye revize etti.

Türkiye için 2020 yılına ilişkin yüzde 1.6 olan büyüme öngörüsünü de yüzde 3.0'e yükselten OECD, 2021 yılına ilişkin öngörüsünü de yüzde 2.3'den yüzde 3.2'ye revize etti.

OECD bugün yayınladığı ekonomik projeksiyonlarında, 2019 yılına ilişkin küresel ekonomiye ilişkin yüzde 2.9 olan büyüme öngörüsünü değiştirmedi, ancak 2020 öngörüsünü yüzde 3.0'den yüzde 2.9'a düşürdü.

OECD, hükümetlerin yatırımları canlandırma işini merkez bankalarına bırakmasıyla küresel ekonomide büyümenin finansal krizden beri en düşük hızında olduğunu belirtti.


Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:41 Kaynak: DHA
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