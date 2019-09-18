OECD: Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin durumları ve ülkedeki yabancı öğrenci sayısı

Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), göçmenler ile ilgili yıllık raporunu yayımladı. 430 sayfalık raporda Türkiye'de 'Geçici koruma altında' 3 milyon 700 bin Suriyeli'nin bulunduğu, bunlardan sadece 140 bin kişinin kalacak yeri olduğu ifade ediliyor. Bir milyon 700 bin Suriyeli göçmenin ise 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.



Araştırmada Türk vatandaşlarının OECD ülkelerine göç etme oranı ise yüzde 12,5 artarak 74 bine ulaştığı belirtildi. Bu kişilerin yüzde 48,8'inin Almanya'ya göç ettiği, yüzde 8,2'sinin İngiltere'ye, yüzde 6,7'sinin ise Fransa'ya yerleştiği belirtiliyor.