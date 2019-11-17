Son Dakika › Dünya › OECD ülkeleri içinde en erken emeklilik yaşı Türkiye'de, diğerlerinde emeklilik yaşı kaç? - Son Dakika Dünya
OECD ülkeleri içinde en erken emeklilik yaşı Türkiye'de, diğerlerinde emeklilik yaşı kaç?
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü “seçim kaybetsem de yokum” diyerek bu yöndeki talepleri kesin bir dille reddetti. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerine içinde emeklilik yaşının en erken olduğu ülke.
Türkiye'de erken emeklilik tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü "seçim kaybetsem de yokum" diyerek bu yöndeki talepleri kesin bir dille reddetti. Peki, Türkiye ve dünya ülkelerinde emeklilik yaşı kaç? Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri arasına emeklilik yaşında kaçıncı sırada?
Türkiye yakın döneme kadar dünyada en erken emeklilik yaşınının uygulandığı ülkelerin başında geliyordu. 1999'da önceki uygulamada kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin gün prim şartını yerine getirerek emekli olabiliyordu. Erken yaşlarda çalışmaya başlayan kişiler 40 yaşında emekli olabiliyordu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:18
Son dakika: MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu Rusya, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharında Türk ordusunun hizmetine verileceğini duyurdu Almanya'da Yeşiller Partisi, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu İYİ Partili Çıray: "AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir"