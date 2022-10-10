Litvanya 'nın yüzde 59 ile ilk sırada yer aldığı raporda, Letonya yüzde 55 ile ikinci, Finlandiya yüzde 53 ile üçüncü sırada yer aldı.

Japonya 'daki kadın akademisyen oranının, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının (OECD) karşılaştırılabilir 32 üyesi arasında en geride olduğu saptandı.

Kaynak: AA

Japonya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › OECD'ye göre en az kadın akademisyen Japonya'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.