OECD'ye göre koronavirüsün ikinci dalgası 80 milyon kişiyi işsiz bırakabilir - Son Dakika

OECD'ye göre koronavirüsün ikinci dalgası 80 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

OECD'nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) açıkladığı verilere göre koronavirüsün ikinci dalgası 80 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açabilir.

Merkezi Paris'te bulunan 37 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), koronavirüsün ikinci dalgasının işsizlik oranını yüzde 12'ye çıkarabileceğini bildirdi. OECD üye sayısına göre, bu, 80 milyon kişinin işsiz kalabileceği anlamına geliyor.

TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi

Merkezi Paris'te bulunan OECD salı günü açıkladığı son raporunda daha şimdiden koronavirüs krizinin istihdam piyasasını 2008 finansal krizinden 10 kat daha kötü vurduğunu aktardı.

Kurum, 37 üyesindeki toplam işsizlik oranının Nisan'da 10 yılın zirvesine çıkarak yüzde 8,5 olduğunu, mayıs ayında ise bu oranının 8,4'e indiğini duyurdu.

2020 yılının sonunda bu oranının yüzde 10'a varması bekleniyor. 2019 yılında işsizlik oranı yüzde 5,3 olmuştu.

İkinci dalga ile bu oranının yüzde 12'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Business Insider haber sitesi, OECD'ye üye ülkelerin nüfusunun yaklaşık 666 milyon olduğunu, bunun da işsiz kalacakların sayısının 80 milyonu bulması anlamına geldiğini vurguladı.

Raporda aynı zamanda istihdam piyasasının 2021'den daha önce toparlanmasının beklenmediği belirtildi.

Raporda işsizlikten en olumsuz etkilenenlerin gençler ve kadınlar olduğu ifade edildi.

Büyük Buhran'dan beri görülen bu en büyük istihdam krizinin eşitsizlikleri ve yoksulluğu artırmasının beklendiği, bu krizin sosyal bir krize dönüşmemesi için ülkelerin bir an önce güçlü sosyoekonomik politikalar geliştirmesi gerektiği aktarıldı.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Paris, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:12 

Son Dakika Dünya OECD'ye göre koronavirüsün ikinci dalgası 80 milyon kişiyi işsiz bırakabilir - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 11:01 İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 10:05 Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 07:50 Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi 07:33 Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım 00:45 Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı 00:27 Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı 20:14 Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı
14:03
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
13:46
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
13:43
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
13:14
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
12:20
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
12:19
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
12:15
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
12:00
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
11:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 14:42:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OECD'ye göre koronavirüsün ikinci dalgası 80 milyon kişiyi işsiz bırakabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]