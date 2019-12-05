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OECD'ye göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda
7 saat önce
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan bir rapora göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda geliyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan bir rapora göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya (GSYİMH) oranında 34 üye ülke içinde Türkiye sondan 4. sırada yer aldı.
OECD'nin bugün açıkladığı rapora göre, Türkiye'de vergi gelirlerin, GSYİMH içindeki payı yüzde 24,4 oranında.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:58
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