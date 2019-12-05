Son Dakika Haberleri: OECD'ye göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda
Son Dakika Dünya OECD'ye göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda - Son Dakika Dünya

OECD'ye göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda

7 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan bir rapora göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda geliyor.

OECD'ye göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan bir rapora göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya (GSYİMH) oranında 34 üye ülke içinde Türkiye sondan 4. sırada yer aldı.


OECD'nin bugün açıkladığı rapora göre, Türkiye'de vergi gelirlerin, GSYİMH içindeki payı yüzde 24,4 oranında.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:58 
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