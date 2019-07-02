Son Dakika Haberleri: OECD yıllık enlasyonu Mayıs'ta yüzde 2.3'e geriledi
Son Dakika Ekonomi Haber

OECD yıllık enlasyonu Mayıs'ta yüzde 2.3'e geriledi

1 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye ülkelerinin yıllık enflasyonu, Nisan ayındaki yüzde 2.5 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 2.3'e geriledi.

OECD yıllık enlasyonu Mayıs'ta yüzde 2.3'e geriledi, System.String[]
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye ülkelerinin yıllık enflasyonu, Nisan ayındaki yüzde 2.5 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 2.3'e geriledi. Gıda enflasyonu aynı dönemde yüzde 2.3'ten yüzde 2.5'e ve çekirdek enflasyon, yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e geriledi.
OECD verilerine göre, Mayıs ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2.0'den yüzde 2.4'e yükselen Kanada hariç, tüm büyük ekonomilerde düştü. OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon yüzde 18.7 ile Türkiye'de görülürken, en düşük enflasyon yüzde 0.2 Yunanistan'da gerçekleşti.
Mayıs ayında yıllık enflasyon oranı düşen ülkeler; yüzde 2.0'den yüzde 1.4'e gerileyen Almanya, yüzde 1.3'ten yüzde 0.9'a gerileyen Fransa, yüzde 1.1'den yüzde 0.8'e gerileyen İtalya, yüzde 0.9'dan yüzde 0.7'ye gerileyen Japonya ve yüzde 2.0'den yüzde 1.8'e gerileyen ABD oldu.
Harmonize tüketici fiyat endeksi ile ölçülen Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Nisan ayındaki yüzdwe 1.7 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 1.2'ye geriledi. Euro Bölgesi gıda enflasyonu Nisan ayındaki yüzde 1.3 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 0.8'e geriledi.
G20 ülkeleri yıllık enflasyonu Nisan ayındaki yüzde 3.8 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 3.7'ye geriledi. G20 ülkeri harici ülkelerde yıllık enflasyon Brezilya'da yüzde 4.9'dan yüzde 4.7'ye, Rusya'da yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e gerilerken, Güney Afrika'da yüzde 4.4 düzeyinde sabit kaldı. Yıllık enflasyonun arttığı ülkeler ise yüzde 55.8'den yüzde 57.3'e yükselen Arjantin, yüzde 2.8'den yüzde 3.3'e yükselen Endonezya, yüzde 8.3'ten yüzde 8.78'ye yükselen Hindistan ve yüzde 2.5'ten yüzde 2.8'e yükselen Çin oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi Memurun gözü yarın açıklanacak olan Haziran enflasyonunda! Maaş zammını belirleyecek Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:50:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OECD yıllık enlasyonu Mayıs'ta yüzde 2.3'e geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]