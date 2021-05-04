Osmangazi EDAŞ, müşteri memnuniyeti en yüksek elektrik dağıtım şirketi oldu - Son Dakika

Osmangazi EDAŞ, müşteri memnuniyeti en yüksek elektrik dağıtım şirketi oldu

04.05.2021 11:51
Osmangazi EDAŞ, müşteri memnuniyeti en yüksek elektrik dağıtım şirketi oldu, System.String[]

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri AŞ'nin (ELTEMTEK) Elektrik Dağıtım Hizmet Araştırması'nda Mart 2020-Şubat 2021 dönemini kapsayan bir yıllık süreçte müşteri memnuniyeti en yüksek elektrik dağıtım şirketi oldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri AŞ'nin (ELTEMTEK) Elektrik Dağıtım Hizmet Araştırması'nda Mart 2020-Şubat 2021 dönemini kapsayan bir yıllık süreçte müşteri memnuniyeti en yüksek elektrik dağıtım şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetlerini sağlayan OEDAŞ, hayata geçirdiği yatırımlar ile hizmet verdiği illerde yeni ve modern bir altyapı hizmeti sağlarken, teknolojiyi de kullanarak alt ve üst yapı çalışmaları sayesinde hizmet kalitesini üst noktalara taşıdı.

Elektrik dağıtım şirketlerinin verdiği hizmetlerden memnuniyeti ölçmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen araştırmada aynı dönem Türkiye ortalaması 53,2 puan seviyesinde gerçekleşirken, şirket 61,2 seviyesinde puan alarak birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, son bir yıllık dönemde müşteri memnuniyetini zirveye taşıdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2020 ve 2021 yılları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisi altında geçerken şirket olarak çalışanlarımızın büyük özverisi sayesinde faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu gayretin en somut göstergesi müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler oluyor. Elektrik dağıtım şirketleri özeline Türkiye çapında her ay düzenli yapılan Elektrik Dağıtım Hizmet Araştırması'nda son bir yıllık dönemde zirvede yer alıyor olmamız bize büyük bir mutluluk ve sorumluluk yüklüyor. Gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde 2020 Mart-2021 Şubat dönemini kapsayan başarımızı, çok daha yukarılara çıkarmayı, müşteri memnuniyetimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmangazi EDAŞ, müşteri memnuniyeti en yüksek elektrik dağıtım şirketi oldu - Son Dakika


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