Son Dakika Haberleri: OEDAŞ'tan Bilecik'e yatırım müjdesi
Son Dakika Güncel Haber

OEDAŞ'tan Bilecik'e yatırım müjdesi

46 dakika önce

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ), Bilecik'e 130 milyon liralık yatırım yapacağı açıklandı.

OEDAŞ'tan Bilecik'e yatırım müjdesi, System.String[]
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ), Bilecik'e 130 milyon liralık yatırım yapacağı açıklandı.
Kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgelerinde en büyük yatırımlardan birini hayata geçireceklerini söyledi.
Bilecik'i modern bir yapıya kavuşturmak için 130 milyon liralık bütçe ayırdıklarını belirten Yalçın, "Bu çalışmalar dolayısıyla şehirde 200 kişilik istihdam sağlanacak, plansız kesintiler yüzde 30 azalacak, 50 bin aboneye daha iyi hizmet gidecek, 120 kilometre kazı çalışması yapılacak, 330 kilometrelik yenileme çalışması yapılacak, 35 kilometre enerji nakil hattı yer altına alınacak, bin 870 enerji nakil hattı direği tesis edilecek." dedi.
Yalçın, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.
Toplantıya, şirketin Bilecik İşletme Müdürü Hacı Kadir Aykut da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Osmangazi, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OEDAŞ'tan Bilecik'e yatırım müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]