Son Dakika Haberleri: OEDAŞ'tan Kütahya'ya 208 milyon liralık yatırım
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OEDAŞ'tan Kütahya'ya 208 milyon liralık yatırım

1 saat önce

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ), Kütahya'da 208 milyon liralık yatırım yapacağı, 700 kişiye de dolaylı istihdam sağlayacağı bildirildi.

OEDAŞ'tan Kütahya'ya 208 milyon liralık yatırım, System.String[]
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ), Kütahya'da 208 milyon liralık yatırım yapacağı, 700 kişiye de dolaylı istihdam sağlayacağı bildirildi.
Kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen OEDAŞ Kütahya İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgelerinde en büyük yatırımlardan birini hayata geçireceklerini söyledi.
OEDAŞ'ın bölgeyi yeni, çağdaş, modern bir altyapıya kavuşturmayı hedeflediğini belirten Mumcu, şöyle konuştu:
"Hizmet verdiği Kütahya'mıza 208 milyon liraya ulaşan alt ve üst yapı yatırımı yapacak olan OEDAŞ, bölgeyi hak ettiği yeni, çağdaş, modern bir altyapı kavuşturmayı hedefliyor. Tarihi yatırımı sayesinde şirketimiz, gelecek yıllarda elektrik tüketiminde yaşanacak artışların günlük hayatı olumsuz etkilemesini de önlemiş olacak. Dağıtım hizmetleri konusunda, en yeni teknolojik gelişmeleri izliyor ve sistemimize uyarlayıp tüketicilerimize sunarak elektrik akışında sürekliliği sağlıyoruz. Dağıtım sistemlerini sürekli gözetim altında tutuyor enerji arzının son kullanıcıya kesintisiz ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz."
Mumcu, bilimsel gelişmeler ışığında yenilikçi yöntemlerle yalnızca bugünü değil geleceği de öngörerek tüm sistemleri sürekli çağın gereksinimleri doğrultusunda güncelleyip çalışanlarına verilen eğitimlerle kaliteli hizmet noktasında en iyiyi yakalamayı hedeflediklerini aktardı.
"Kütahya'da 700 kişilik dolaylı istihdam sağlanacak"
Hedefler doğrultusunda, hizmet verdikleri 5 ilden biri olan Kütahya'da tarihinin en büyük yatırımlarından birini yaptıklarını ve bu yatırımların kente büyük değer katacağına inandıklarını dile getiren Mumcu, "Kütahya'da 700 kişilik dolaylı istihdam sağlanacak. 93 bin abonenin enerji temini iyileşecek. Plansız kesintiler yüzde 25 azalacak 4 bin 677 adet yeni aydınlatma direği tesis edilecek. 236,12 kilometre kazı çalışması yapılacak. 86,7 kilometre enerji nakil hattı yer altına alınacak. 197 adet yeni trafo tesis edilecek. 3 bin 937 enerji nakil hattı direği tesis edilecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Kütahya, Ekonomi
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