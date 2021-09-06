Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, belediye personelinin aşı konusunda duyarlı olmasını istedi - Son Dakika

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok sayıda yakınını kaybettiğini, belediye personelinin aşı konusunda daha duyarlı olmasını istedi.

Of Belediyesi konferans salonunda personel ile bir araya gelen Sarıalioğlu, hastalığın gençlerde daha sık görülmeye başladığına işaret etti.

Sarıalioğlu, sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığına dikkati çekerek, "Covid-19'dan dolayı ben birçok yakınımı kaybettim. Sizlerin arasında da yakınlarını kaybetmiş olanlar vardır. Bizimde üstümüze düşeni yapmamız lazım. Aşılarımızı tam olalım. Şuan aşı olmayanlar daha fazla etkileniyor, aşı olanlar daha hafif atlatıyor. Aşınızı olun sağlıklı olun." diye konuştu.