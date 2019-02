Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu: "Her Zaman Vatandaşlarımızla İç İçeyiz"

Vatandaşlarla bir araya gelen Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu yaptıkları hizmetlerin, yapacakları hizmetlere en iyi referans olduğunu söyledi.Esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlara yeni dönemde Of'ta yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Sarıalioğlu'na özellikle esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlar tarafından iletilen istekleri de dinleyerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, 5 yıldır gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden sürekli vatandaşlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Sarıalioğlu "Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, Of'umuzun gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek vatandaş kabul programları, gerekse günlük ziyaret programlarımız dahilinde Ofluların hizmetinde olmaya çalışıyoruz. Bizler halkımıza hizmet için varız, onların sorunları bizim sorunumuz demek. Gece gündüz demeden halkımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki, halkımız da yapılan yatırım ve hizmetlerin devamı için sandıkta bizleri destekleyeceklerdir. Hamdolsun bu kardeşiniz Of'ta verdiği her sözü yerine getirmiş bir belediye başkanı olmanın onuru ve gururuyla milletinin arasında alnı açık dolaşıyor. Bütün gayretimiz ve çabamız Of'umuz içindir" dedi. - TRABZON