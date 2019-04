Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu Mazbatasını Aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Of Belediye Başkanlığını kazanan Salim Salih Sağıalioğlu ve belediye meclis üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. AK Parti Of Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimi kazanan Sarıalioğlu, tören sırasında yaptığı konuşmada kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederek, Of'a hizmet etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi. Kapısının 24 saat açık olduğunu belirten Sarıalioğlu, yatırımlara kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydederek gece gündüz demeden halkın hizmetinde olacaklarını sözlerine ekledi.İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Gümrah Apak, Başkan Sarıalioğlu'na mazbatasını verirken törende AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz ve ilçe halkı hazır bulundu.Törende meclis üyeliğini kazanan Mehmet Öztürk , Oktay Ulusoy, Ömer Çakıroğlu, Ahmet Çapoğlu, Osman Baykal, Mahmut Celal Kurtuluş, Timuçin Sarıalioğlu, Mustafa Bayraktar Mustafa Şen , Talat Demircioğlu, Resul Can, Yasemin Hacıefendioğlu, Ahmet Gündoğdu , Musa Kocbıyık ve Ahmet Tursun mazbatalarını alırken daha sonra günün anısına hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON