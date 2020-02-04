Of Kaymakamı Fırat'tan eğitimcilere başarı belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Of Kaymakamı Fırat'tan eğitimcilere başarı belgesi - Son Dakika

Of Kaymakamı Fırat'tan eğitimcilere başarı belgesi

6 saat önce

Of Kaymakamı Eyüp Fırat, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmalarda başarı gösteren 73 öğretmen ve idareciyi başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Of Kaymakamı Fırat'tan eğitimcilere başarı belgesi, System.String[]

Of Kaymakamı Eyüp Fırat, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmalarda başarı gösteren 73 öğretmen ve idareciyi başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Fırat, bu yüzyılın en önemli meselesinin eğitim olduğunu belirterek, "Milletleri kurtaracak ancak iyi eğitilmiş nesillerdir. Bu nedenle eğitim her zaman birinci önceliğimiz olmuştur." dedi.

Fırat, göreve geldiğimiz günden beri sürekli okul ziyaretleri yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerek fiziksel güzelliklere gerekse eğitim alanındaki başarılara yakinen şahit oluyorum. Öğretmenlerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Keşke elimizden gelen daha fazlası olsa da onları verebilsek. Şunu samimiyetimle söylüyorum ki kapımız her zaman siz hocalarımıza açıktır. İster eğitimle ilgili olsun, isterse eğitimin dışında bir sorununuz olsun, dinlemeye, elimizden geldiğince çözmeye hazırım. Eğitim öğretim yılınızın ikinci yarıyılı hepinize hayırlı olsun. İnşallah bu ödüller sizler için güzel bir anı, daha çok gayret göstermeniz için motivasyon olur."

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise eğitime verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Fırat'a teşekkür ederek, "Okullarımızda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda fark oluşturan, diğerlerine göre birkaç adım öne çıkan idareci ve öğretmenlerimiz tespit edilerek kaymakamımız tarafından ödüllendiriyor. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimizin aldığı ödüller tatlı rekabet oluşturarak yeni ve daha başarılı çalışmaların önünü açacaktır. İnşallah bu ödüllerin meyvelerini daha büyük başarılar sağlayarak alacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fırat ve Kabahasanoğlu, 66 idareci ve öğretmene başarı belgesi, 7 idareci ve öğretmene de üstün başarı belgesi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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