Of'ta Alzaymır Hastası Kadın Kayboldu
1 saat önce
Of ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Of ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
İlçenin Of'un Korucuk
Mahallesi'nde, oğlu Yusuf Demir
ile yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Demir
, dün sabah kahvaltı yaptıktan sonra evinden ayrıldı.
Annesinden haber alamayan ve mahallede aramasına rağmen bulamayan Yusuf Demir, jandarmaya başvurdu.
Bunun üzerine jandarma ve AFAD
ekiplerince alzaymır hastası olduğu öğrenilen Ayşe Demir'in bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay yerine gelen Of Kaymakamı Eyüp Fırat
, Yusuf Demir ve arama kurtarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:22 Kaynak: AA
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