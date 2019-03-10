Son Dakika Haberleri: Of'ta Alzaymır Hastası Kadın Kayboldu

Of'ta Alzaymır Hastası Kadın Kayboldu

1 saat önce

Of ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Of'ta Alzaymır Hastası Kadın Kayboldu, System.String[]
Of ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçenin Of'un Korucuk Mahallesi'nde, oğlu Yusuf Demir ile yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Demir, dün sabah kahvaltı yaptıktan sonra evinden ayrıldı.

Annesinden haber alamayan ve mahallede aramasına rağmen bulamayan Yusuf Demir, jandarmaya başvurdu.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince alzaymır hastası olduğu öğrenilen Ayşe Demir'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Yusuf Demir ve arama kurtarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:22 Kaynak: AA

Ayşe Demir, Yusuf Demir, Güncel
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