Of'ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu - Son Dakika
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Of'ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu

03.07.2022 20:48
Of'ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, biri ise denizde kayboldu.

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, biri ise denizde kayboldu.

Eskipazar sahilinde denize giren İ.M. (19), H.M. (10) ve H.K. (17) denizin dalgalı olması sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. H.M. ile H.K. çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Durumu ağır olan H.K. ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde kaybolan İ.M.'nin arama çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları dron ve dalgıç ekipleri tarafından devam ediyor. - TRABZON

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Of'ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Of'ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu - Son Dakika
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