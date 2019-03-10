Son Dakika Haberleri: Of'ta Kaybolan Alzaymır Hastası Kadın Ölü Bulundu

Of'ta Kaybolan Alzaymır Hastası Kadın Ölü Bulundu

16 dakika önce

Of'ta kaybolan kadının cesedi bulundu.

Of'ta Kaybolan Alzaymır Hastası Kadın Ölü Bulundu, System.String[]
Of'ta kaybolan kadının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Of'un Korucuk Mahallesi'nde, oğlu Yusuf Demir ile yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Demir, dün sabah kahvaltı yaptıktan sonra evinden ayrıldı.

Annesinden haber alamayan ve mahallede aramasına rağmen bulamayan Yusuf Demir, jandarmaya başvurdu.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince alzaymır hastası olduğu öğrenilen Ayşe Demir'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Vatandaşların da yardım ettiği arama çalışmaları sonucu Demir'in cesedi, Cos Dağı eteklerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Ayşe Demir, Yusuf Demir, Güncel
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