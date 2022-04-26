Of'ta öğrenciler 7 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Of'ta öğrenciler 7 bin fidanı toprakla buluşturdu

26.04.2022 11:42
Of'ta öğrenciler 7 bin fidanı toprakla buluşturdu

Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, 22 dönüm ormanlık araziye 7 bin fidan dikti.

Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, 22 dönüm ormanlık araziye 7 bin fidan dikti.

İlçenin Saraçlı Mahallesi'ndeki 22 dönüm arazide Of Kaymakamlığı öncülüğünde Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak çalışma başlatıldı.

Orman İşletme Şefliğince temin edilen 5 bin sarıçam ve 2 bin ladin fidanı, Of Fen Lisesi ve Taşhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, ormanların en çok korunması gereken milli varlıklar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ormanlar havanın nemli olmasını, yağmurun yağmasını, dolayısıyla kuraklığın önlenmesini sağlar. Bu varlıklara sizler sahip çıkacaksınız. Bu etkinliğin sizlerle yapılmasının nedeni sizlere sorumluluk vermek, bu kaynakların sizler tarafından korunmasını sağlamaktır. Ben inanıyorum ki sizler bu ormanları koruyup kollayacak, gelecek nesillere miras bırakacaksınız."

Çiçek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Fidan dikim etkinliğine Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Güven, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Sürmene Orman İşletme Müdürü Cemil Karataş, Sivil Kültür Şube Müdürü Şenol Yıldız, Of Orman İşletme Şefi Elvan Atabey Kuru, Of Fen Lisesi Müdürü Vehap Kurt, öğrenciler ve orman işletme görevlileri katıldı.

YORUMLAR
500
'Parlak Fikirler Yarışması Ödülleri' sahiplerini buldu 'Parlak Fikirler Yarışması Ödülleri' sahiplerini buldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Of'ta öğrenciler 7 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Yediği ceza aklını başından aldı! Polise "Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim" dedi!
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:51:41. #1.13#
SON DAKİKA: Of'ta öğrenciler 7 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement